Anche quest’anno Michelle Hunziker sceglie la Sardegna per trascorrere le sue vacanze estive.

Dopo aver concluso gli impegni lavorativi a Milano, la showgirl svizzera è volata nell’Isola per un po’ di relax in compagnia delle sue amiche.

Dopo una breve tappa in Corsica, all’Isola di Cavallo, Michelle Hunziker si è diretta verso Santa Teresa di Gallura, come mostrano gli scatti in posa tra gli scogli e il mare cristallino.

Tutto confermato anche nelle storie del suo profilo Instagram, dove ha immortalato “sua maestà la seada”, evidentemente ben gradita dalla conduttrice televisiva.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it