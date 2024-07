In autunno, gli operatori del mercato civico di San Benedetto passeranno nella struttura di piazza Nazzari. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale di Cagliari in una conferenza stampa in via Sant’Alenixedda.

Nell’area sarà aperto il parcheggio, mai entrato in funzione, con centocinquanta stalli accanto al parco della Musica. I posteggi in realtà sarebbero 370, ma il piano superiore sarà occupato da sei celle frigorifere per gli operatori del mercato.

Previsto anche un sistema di navette per avvicinare tutto il rione, da via Paoli a via Galilei, alla struttura provvisoria “spostata” a poche decine di metri da piazza Giovanni XIII. Entro le prossime due settimane sarà convocata una riunione con gli stessi titolari e lavoratori dei box.

