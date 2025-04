Pirri, tenta la fortuna comprando gratta e vinci con carte rubate: arrestato

Un 32enne è stato colto in flagranza mentre usava carte di credito rubate per acquistare dei gratta e vinci

Sorpreso mentre cercava di acquistare dei gratta e vinci con carte di credito rubate. I carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato ieri sera un 32enne senza fissa dimora, colto in flagranza all’esterno di un tabacchino in via Monsignor Provella.

L’uomo stava cercando di effettuare l’acquisto utilizzando carte sottratte poche ore prima a un 33enne in via Calamattia. L’intervento immediato dei militari ha permesso di bloccarlo prima che potesse allontanarsi.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di indebito utilizzo di carte di pagamento provento di furto, mentre è stato anche denunciato per ricettazione. Il 32enne è ora in attesa del giudizio con rito direttissimo, che si terrà nelle prossime ore presso il Tribunale di Cagliari.

