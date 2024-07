Successo per la quinta edizione di “Ripuliamo il mare”, progetto promosso dall’associazione il Triangolo con il contributo della Fondazione di Sardegna che si è svolto sabato scorso nella spiaggia di Girasole, in Ogliastra.

Oltre un quintale di rifiuti sono stati raccolti nel corso di una giornata di pulizia del litorale e delle acque antistanti la costa con i gommoni.

Protagonisti della giornata di educazione ambientali ragazzi provenienti da tutta la Sardegna di età compresa tra i 14 e i 18 anni. A farla da padrona è sempre la plastica ma ad invadere il mare c’è ormai di tutto: oggetti di ogni forma, materiale, dimensione, colore. Rispetto gli scorsi anni sono stati raccolti meno rifiuti, “a dimostrazione – dicono gli organizzatori – che evidentemente la sensibilità ambientale sta aumentando sia tra i cittadini che tra i turisti che ogni anno frequentano numerosi questo tratto di costa”.

La giornata di educazione ambientale, che ha coinvolto anche i volontari dell’associazione, è stata preceduta da una lezione dedicata all’innovazione nel campo ambientale con l’esposizione di due buone pratiche dedicate agli strumenti per prevenire l’inquinamento dei mari e degli oceani dalle plastiche e da un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura con strumenti di precisione che consentono di irrigare le piante solo quando è strettamente necessario. Hanno supportato l’iniziativa le Acli di Cagliari, l’associazione Blue Sardinia, l’Istituto I.A.N.A.S, la Fondazione ITS Blue Zone e la Cooperativa Alea.

