La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha incontrato nel pomeriggio Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR del governo Meloni.

Un lungo confronto tra le due parti sui temi della programmazione, dei fondi europei, del fondo di sviluppo e coesione, PNRR, progetti e priorità per la Sardegna.

“Abbiamo condiviso l’impostazione strategica da assumere nell’ambito dell’Accordo per la coesione attualmente in corso d’istruttoria ed in particolare la priorità da attribuire ad interventi infrastrutturali e nel settore idrico. Inoltre, abbiamo condiviso l’opportunità di includere nel perimetro dell’Accordo per la coesione anche le risorse del fondo di rotazione già destinate alla Sardegna e pari a circa 426 milioni di euro” ha spiegato la presidente a margine dell’incontro.

Todde e Fitto hanno concordato anche sulle risorse da destinare in merito a interventi di edilizia ospedaliera e la conferma del finanziamento dedicato al progetto Einstein Telescope.

“L’incontro di oggi pone le basi per la definizione dell’accordo che verrà delineato nelle prossime settimane. Questo è il primo di una lunga serie di confronti e siamo già al lavoro per garantire alla Sardegna tutte le risorse di cui necessita”.

