Non era contento delle riparazioni sulla propria auto, così ha pensato male di minacciare di morte il gommista e sferrargli un pugno al volto. Così è finito a giudizio un 36enne di Thiesi, condannato ieri dal tribunale di Sassari con il patteggiamento a 6 mesi, pena sospesa, per lesioni e porto abusivo d’arma

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, un anno fa l’uomo si recò nell’officina per un malfunzionamento dell’automobile appena riparata, minacciando di morte il meccanico sia a tu per tu che con dei messaggi vocali e un video dove si vedeva un machete nascosto sotto il sedile di un’auto. Non pago, l’uomo sferrò un pugno sul viso del meccanico, provocandogli un trauma cranico e sette giorni di prognosi.

Il 36enne, difeso dall’avvocato Sergio Porcu, è stato condannato anche alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile. Il meccanico invece era assistito dall’avvocato Annamaria Santoru. A emettere il verdetto la giudice Sara Pelicci.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it