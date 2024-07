Si chiama “Mari e Perda” la nuova terza maglia del Cagliari per la stagione 2024/2025. Il club rossoblù e Eye Sport hanno presentato questa mattina il completo con i colori e le venature dell’ossidiana, più il pregio dorato del bisso. Una scelta all’insegna dell’identità sarda che porterà in giro per l’Italia dei veri e propri simboli culturali dell’Isola.

“L’ossidiana, pietra di origine vulcanica usata in Sardegna fin dall’età nuragica per le sue caratteristiche di durezza, resistenza e lavorabilità, trova compimento nel colore nero, per la prima volta a dominare e caratterizzare uno dei Kit Gara della squadra” spiega Eye Sport. “Il giromanica è reso unico da un dettaglio dorato, la manica destra presenta un’applicazione in silicone che richiama il filo dorato del Bisso, prezioso filato ottenuto dalla Pinna Nobilis, storicamente utilizzato per la realizzazione di ricami dell’artigianato sardo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it