Sono finalmente sbarcati i tre nuovi rinforzi del Cagliari di Nicola. Ieri sera a Elmas sono atterrati l’attaccante Roberto Piccoli, l’esterno Nadir Zortea e il centrocampista Michel Adopo, tutti provenienti dall’Atalanta.

Zortea arriva a titolo definitivo per circa 5 milioni. “Arrivare in questa terra per me è molto importante e anche vedere tutta questa gente qui lo è” ha affermato l’ex Frosinone. Piccoli invece arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, stessa formula di Adopo il cui riscatto però varrà 4 milioni. “Adesso si inizia a lavorare e preparare al meglio l’inizio del campionato” ha affermato l’attaccante, mentre per il giovane mediano è già carichissimo: “Cerchiamo di andare avanti e spacchiamo tutto”. Ecco le immagini del loro arrivo:

