Non certo una bella cartolina per i tanti turisti che transitano nella zona, ma neanche un bel messaggio in un periodo dove la gestione delle risorse idriche deve essere oculata. In via Sassari a Cagliari è presente da questa mattina una grossa pozzanghera che fiancheggia la stazione dei bus Arst, dovuta a una copiosa perdita d’acqua.

L’allagamento insiste al lato del marciapiede per una trentina di metri e l’acqua continua a scorrere senza sosta. Ora si attende l’intervento del Comune.

