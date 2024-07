Bloccati i voli da e per la Sardegna a causa di un crash dei sistemi informatici a livello globale legato alla società di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft.

Sono decine le rotte che stanno subendo ritardi e cancellazioni in tutti gli scali sardi.

Attualmente, alle 13,40 del 19 luglio, nei tabelloni degli aeroporti sardi compaiono 28 voli in ritardo o ritardati e 8 cancellati. A Cagliari 8 ritardi e 2 cancellazioni; ad Alghero 2 voli in ritardo e 2 cancellati; a Olbia 18 in ritardo e 4 cancellati. Sullo scalo gallurese sono stati ritardati i voli in partenza per Amsterdam, Bergamo, Milano e Venezia. Ad Alghero, invece, cancellato il volo in partenza per Roma delle 11,10 e quello in arrivo nella Riviera del Corallo delle 14,10. Nell’aeroporto di Cagliari, infine, cancellato il volo in partenza per Milano previsto alle 15,50 e in ritardo quelli verso Praga, Venezia, Parigi, Bergamo e Milano. Attualmente il call center di Aeroitalia registra una coda di circa 50 utenti e 25 minuti di attesa.

L’aeroporto di Olbia ha comunicato sui propri canali social che il problema informatico sta rallentando le procedure le procedure di accettazione, e ha consigliato ai viaggiatori di recarsi in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario previsto.

Lo scalo di Alghero ha diramato una nota simile col Costa Smeralda e l’aeroporto di Cagliari-Elmas ha spiegato che il blocco informatico sta penalizzando pesantemente l’operatività degli aeroporti.

Anche le compagnie aree hanno diramato una serie di comunicati per avvisare i clienti. Aeroitalia, sul proprio sito internet, ha scritto: “Siamo spiacenti di comunicare che a seguito di un guasto informatico mondiale odierno anche i nostri sistemi operativi sono stati coinvolti. Stiamo facendo il possibile per ridurre al minimo i disagi dei nostri passeggeri. Vi preghiamo di controllare il nostro sito per aggiornamenti”.

Così Ryanair ha avvertito i passeggeri di “potenziali interruzioni” a causa di un guasto a un sistema di terze parti. “Attualmente stiamo riscontrando interruzioni sulla rete a causa di un guasto IT globale di terzi, fuori dal nostro controllo. Consigliamo a tutti i passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario di partenza previsto”. Lo scrive Ryanair sui social dopo i problemi globali riscontrati da Microsoft. “Se dovete partire oggi e non avete ancora effettuato il check-in per il tuo volo, potete farlo in aeroporto. Ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi causati a seguito di questa interruzione IT globale di terzi”, si legge ancora. Lo stesso vale per Wizz Air.

