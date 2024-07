Vacanze estive distribuite nei luoghi che hanno segnato la crescita umana: Elisabetta Canalis sta passando dei giorni di relax tra Alghero, Stintino e Porto Alabe.

“Ho avuto la fortuna di visitare tanti posti belli al mondo ma più torno in Sardegna e più penso che questo posto sia imparagonabile a tutto quello che ho visto. Vedere mia figlia che vive i posti in cui sono cresciuta mi fa stare bene. Che felicità tornare a casa ma come è difficile ripartire lasciando qua un pezzo di cuore” ha scritto su Instagram.

