Nuragus in lutto per Amelia Addari: aveva 112 anni (compiuti ad aprile) ed era la persona più longeva in Sardegna e la quarta persona più longeva in Italia.

A darne la notizia è stata l’amministrazione comunale di Nuragus sui social.

“Aver superato i 112 anni di vita l’ha fatta entrare di diritto nella storia mondiale dei centenari, la verità è che a noi tutti mancherà, non per questo importante traguardo, ma per come ha vissuto tutti questi anni: con umiltà, empatia e tanto amore per il prossimo. Signorina Amelia è stata una donna generosa, dall’animo gentile e di fede. Ha scelto di vivere in maniera silenziosa e riservata, ma le azioni benefiche sue e della famiglia, rimarranno per sempre. Il Sindaco, a nome dell’ Amministrazione comunale e di tutti i compaesani, porge le più sentite condoglianze ai parenti. Riposa in pace Signorina Amelia”.

