“Sono già un po’ stanco”: così, in battuta, Nereo Bonato ha parlato del dinamico calciomercato del Cagliari di queste settimane.

Il club rossoblù continuerà a lavorare su partenze e arrivi. In particolare per la porta: Boris Radunovic si trasferirà in Serie B (c’è la fila), mentre in Sardegna arriverà il gigante Alen Sherri. L’estremo difensore albanese firmerà un triennale e farà da vice a Simone Scuffet.

Se Mina conferma la permanenza a Cagliari, sulla lista dei partenti ci sono Razvan Marin, Gaston Pereiro e Gianluca Lapadula. Questioni di monte ingaggi consigliano la presenza sul mercato, ma per il rumeno solo una offerta importante potrebbe portarlo via dalla Sardegna.

Si lavora invece per rinforzare la trequarti. In attesa che il Napoli dia via libera per il ritorno di Gianluca Gaetano, il Cagliari ha sondato la suggestione Giacomo “Jack” Bonaventura. Profilo importante e d’esperienza, è attualmente svincolato dopo aver giocato nella Fiorentina. Le parti si risentiranno nel corso dei prossimi giorni.

