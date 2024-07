Intorno alle 15 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti nella circonvallazione cittadina, all’incrocio con via Pitagora, per un brutto incidente stradale.

Per cause da accertare un’autovettura ed una motocicletta si sono scontrate. Per il conducente della moto è stato necessario il trasporto all’ospedale di Olbia con un’ambulanza del 118.

La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area circostante. Sul posto anche i Carabinieri.

