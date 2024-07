“Questo sono io alla fine di una giornata di fuoco iniziata molto presto e qui sono quasi le 20 subito dopo l’azione di controfuoco del Gauf del Corpo forestale, azione che ha bloccato le fiamme poco prima che investissero l’abitato di Orotelli”. È la testimonianza affidata a un post su Facebook di Franco Casula, agente del Corpo forestale (Gauf) che cerca refrigerio tra le vie del centro abitato nel Nuorese, dopo il vasto incendio divampato nella giornata di ieri.

“Leggerete nei commenti – continua – tanti grazie e molta riconoscenza. Ribadisco ciò che ho scritto lì: la miglior riconoscenza che la Sardegna può mostrare per queste azioni è reclutare personale in CFVA e Forestas. Siamo davvero in gravissima carenza di personale. Ricondividetela”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it