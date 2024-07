I Carabinieri del Radiomobile di Carbonia hanno arrestato questa notte un uomo di 51 anni, residente a Domus de Maria, per maltrattamenti nei confronti della compagna. L’episodio che ha fatto scattare il provvedimento è stato un litigio per futili motivi, probabilmente esacerbati dall’abuso di bevande alcoliche.

Durante la discussione, l’uomo ha aggredito fisicamente la compagna, una 41enne residente a Carbonia, causandole lesioni personali fortunatamente guaribili con alcuni giorni di riposo. Immediatamente allertati da una chiamata al 112, i militari sono intervenuti interrompendo l’aggressione e procedendo ai primi accertamenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida per rito direttissimo convalidato oggi dall’autorità giudiziaria. Per il 51enne è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

