Le accuse sono pesantissime: pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico e violenza su minore. Massimo Coviello, detto “Max”, è da ieri agli arresti su ordinanza del gip del Tribunale di Cagliari dopo un lungo lavoro d’indagine svolto dalla Polizia di Stato.

Coviello, 42 anni, è un volto noto in Sardegna per la sua vicinanza agli ambienti dello spettacolo e della moda. Sui suoi social faceva bella mostra di foto con i vip, con cui ostentava amicizia. Gli stessi social che, secondo gli inquirenti, utilizzava per adescare le ragazzine offrendosi di curarne l’immagine e realizzare servizi fotografici.

L’uomo, che ora si trova in carcere a Uta, è titolare dei concorsi Miss e mister Sardegna e dal 2013 è direttore generale dello Sky beach, noto locale di Quartu Sant’Elena. Coviello ha anche avuto incarichi di promoter, responsabile della comunicazione e marketing, promuovendo svariati concorsi di bellezza in giro per l’Isola.

