Per la Corte Costituzionale è illegittimo demolire e ricostruire gli edifici nei 300 metri dal mare in una posizione differente da quella originale. La Consulta ha deciso così di cassare il via libera della giunta guidata da Christian Solinas che era arrivato con una legge del 2023, la stessa norma già proposta in un’altra legge nel 2021 a suo tempo dichiarata incostituzionale nel 2022.

La norma permetteva di demolire e ricostruire edifici sulla costa anche senza rispettare l’ubicazione e le caratteristiche originali, variando posizione e caratteristiche architettoniche. Una soluzione che la presidenza del Consiglio dei ministri ha scelto di impugnare e che la Corte Costituzionale ha bocciato ritenendola un copia-incolla di una norma già cassata in precedenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it