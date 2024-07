Emma Marrone ha deciso di passare qualche giorno felice di vacanza in Sardegna. Impegnata in un tour di successo che la sta portando in giro per l’Italia, una delle regine del pop italiano si è fermata nell’isola in attesa del suo live ad Alghero.

In un carosello pubblicato sui social, Emma ha testimoniato una bella giornata passata in gommone tra le acque cristalline della Sardegna.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it