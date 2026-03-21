The Voice Generation, applausi per il trio sardo sulle note di “No potho reposare”

Grande successo per Manuel, Nicole e Cristian a The Voice Generations: l'interpretazione di "No potho reposare" fa piangere Clementino e conquista Rocco Hunt

La tradizione musicale della Sardegna ha conquistato il palcoscenico nazionale durante il terzo appuntamento delle Blind Auditions di The Voice Generations. Protagonisti della serata sono stati Manuel, Nicole e Cristian, un trio che ha rivendicato con orgoglio le proprie radici popolari, offrendo una performance capace di scuotere la giuria del talent show.

Sebbene l’esibizione sia iniziata con un altro brano, il momento di massima tensione emotiva si è verificato quando i tre artisti hanno intonato le note di “No potho reposare”. Il pezzo, considerato un vero e proprio inno dell’identità isolana e legato indissolubilmente alla memoria di Andrea Parodi, ha generato una reazione immediata in studio. Il rapper Clementino non è riuscito a trattenere la commozione, scoppiando in pianto, mentre Rocco Hunt ha tributato loro una standing ovation, ringraziando pubblicamente il collega per averlo spinto a voltarsi proprio nelle battute finali dell’esecuzione.

Anche gli altri coach hanno espresso il proprio rammarico per non aver premiato il trio. Nek, in particolare, ha sottolineato come l’intensità percepita durante l’omaggio alla musica sarda sia stata nettamente superiore rispetto al primo brano proposto, ammettendo il proprio dispiacere per il mancato azionamento del pulsante.

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