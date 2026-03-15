Mahmood lascia l’Italia: “Vado in Spagna, voglio poter camminare per strada”

Il cantante di origine sarda Mahmood ha annunciato la decisione di lasciare l’Italia per trasferirsi in Spagna. L’artista lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiegando che alla base della scelta ci sarebbe il bisogno di maggiore tranquillità nella vita quotidiana.

Secondo il cantante, la crescente attenzione dei fan e l’abitudine di essere continuamente ripreso con lo smartphone hanno reso difficile vivere con serenità i momenti più semplici della giornata.

“Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato”, ha spiegato Mahmood. “Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo”.

La pausa dalla musica

L’artista ha anche raccontato di aver deciso di prendersi una pausa dalla produzione musicale e dall’attività live. Negli ultimi mesi, infatti, ha ridotto le apparizioni pubbliche e ha interrotto i tour.

“Mi interessa la musica, ma ho smesso di andare in tour e di pubblicare nuove canzoni perché ho bisogno di tempo per trovare una nuova ispirazione e una visione diversa da condividere con le persone” ha aggiunto.

Il trasferimento in Spagna rappresenterebbe quindi un periodo di riflessione e di ricerca creativa per il cantante, che negli ultimi anni è stato tra i protagonisti assoluti della scena pop italiana.

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