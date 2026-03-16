Virginia Raffaele, dal set alla realtà: adottato il cagnolino del film “La vita va così”

Grande successo per la pellicola di Riccardo Milani, girata in Sardegna, dal titolo “La vita va così”. Tra le protagoniste del film l’attrice Virginia Raffaele che interpreta la figlia di un pastore sardo che non cede alle lusinghe economiche, anche con cifre sproporzionate, per cedere la sua casa in campagna laddove sarebbe dovuto sorgere un resort gestito da un’azienda del nord Italia.
Oltre ai vari attori a rendere speciale il film è stata la presenza di un piccolo cagnolino, fedele compagno del protagonista; dopo la conclusione delle riprese l’animale è stato adottato dalla stessa Virginia Raffaele “innamoratasi” di lui sul set.
“Mi ha adottata lui – dichiara la Raffaele a Supernovailpdocast – e si chiama “Pintu”, come aveva scelto il pastore. Ci siamo proprio innamorati”.
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