Il Cagliari ha presentato Nadir Zortea durante il ritiro in Valle D’Aosta. Una conferenza stampa che è servita a conoscere le sue sensazioni sull’arrivo in Sardegna.

Sul suo arrivo. “Ringrazio il Cagliari per aver creduto in me con un’offerta importante e un progetto pluriennale. Non ho mai avuto una accoglienza del genere in carriera. Mi ha subito stregato l’affetto dei sardi ed ho compreso che qui giochiamo per un intero popolo“.

Sul rapporto con Nicola. “Ho avuto il mister alla Salernitana e conosco come lavora. Ci vuole sereni mentalmente e sempre sul pezzo. Lavora in modo simile al Gasp ma più sullo stretto e meno a campo aperto”.

Sul possibile arrivo di Gaetano. “Ho giocato con Gianluca alla Cremonese. Non lo sento perché non voglio disturbarlo durante il mercato ma spero presto di ricevere una sorpresa visto che è un calciatore molto forte tecnicamente”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it