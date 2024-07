Un uomo e tre bambini sono stati salvati a Cala Liberotto da due carabinieri che, liberi dal servizio, si sono tuffati in acqua per risolvere una situazione molto pericolosa.

I bimbi con il padre si trovavano in acqua, distanti dalla riva e in difficoltà a causa della forte corrente che impediva a loro di tornare indietro.

Mentre sulla riva si diffondeva apprensione tra i presenti in spiaggia, senza alcuna esitazione i due militari si sono tuffati in acqua riuscendo a portare in salvo i primi due bambini e successivamente, con notevole sforzo dovuto alla stanchezza accumulata nel primo salvataggio, anche il terzo bambino e l’adulto.

