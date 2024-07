La nuova Serie A sta per cominciare e anche per i tifosi del Cagliari sono gli ultimi due giorni utili per assicurarsi un posto all’Unipol Domus. Come riportato da Calcio e Finanza, il club rossoblù è al nono posto per il costo minimo più alto riferito ai nuovi abbonati. Ecco la classifica completa:

1. Juventus: €529

2. Milan: €380

3. Fiorentina: €350

4. Atalanta: €310

5. Lecce: €305

6. Lazio: €295

7. Venezia: €290

8. Bologna: €290

9. Cagliari: €280

10. Napoli: €280

11. Inter: €269

12. Roma: €269

13. Monza: €260

14. Verona: €260

15. Empoli: €250

16. Udinese: €250

17. Torino: €249

18. Parma: €225

19. Como: N.D.

20. Genoa: N.D.

