Nuovo episodio di violenza nel carcere di Uta, dove un ispettore è stato aggredito con un pugno al volto da un detenuto. Lo denuncia la UilPa.

Il fatto è accaduto durante l’udienza richiesta dallo stesso detenuto per trovare delle soluzioni alle problematiche che aveva prospettato agli agenti addetti al controllo della sezione.

“Il gesto del detenuto – afferma il segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu – è stato improvviso ed è stato impossibile per l’ispettore intuirlo perché il detenuto sembrava visibilmente tranquillo. È stato provvidenziale l’intervento di un agente che è riuscito a fatica a bloccare l’aggressore prima che potesse continuare ad infierire. Questo gesto va quindi condannato ancora con più forza perché a subirlo in maniera vigliacca è stato un punto di riferimento costante per chiunque”.

