Nuova presentazione alla stampa per il Cagliari Calcio: davanti ai microfoni di Châtillon si è presentato l’attaccante Roberto Piccoli. Dopo la buona esperienza al Lecce, eccolo in maglia rossoblù.

Nuove ambizioni. “Sicuramente a Lecce mi sono trovato molto bene, però ora sono a Cagliari in una piazza altrettanto calda, che stimola molto i calciatori e ho grande voglia di mettermi a disposizione e dare il massimo. La fiducia del Club fa piacere e motiva molto, sono un classe 2001 e ho strada davanti, così come altrettanta ne ho percorsa. Sto crescendo molto, voglio cercare di alzare ulteriormente l’asticella per raggiungere insieme ai compagni gli obiettivi. Innanzitutto puntiamo alla salvezza, poi si vedrà”.

Le caratteristiche tecniche. “Non ho grandi problemi nel giocare accanto ad un’altra punta centrale o da solo con uno o più elementi a supporto. Sono a disposizione del sistema di gioco che sceglierà il mister, mi piace attaccare la profondità, tirare in porta con entrambi i piedi, lavorare con e per la squadra, quello che chiede Nicola: essere parte di un calcio propositivo, aggressivo, verticale”.

Il rapporto coi compagni. “Sono arrivato in un gruppo sano, forte, nel quale conosco già diversi ragazzi, insieme lotteremo sino all’ultima stilla di sudore”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it