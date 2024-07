Dopo la denuncia delle gravi condizioni nelle quali versa dalla fine del 2021 il Pronto soccorso dell’Aou di Cagliari, esploso in una situazione disastrosa e fuori controllo nelle giornate della chiusura dell’ospedale Brotzu, il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, interviene di nuovo.

E lo fa scrivendo direttamente alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore della Salute Armando Bartolazzi, non solo per informarli della situazione dell’Azienda ospedaliera, dei pazienti e dei sanitari, totalmente sacrificati e messi in pericolo, ma per chiedere azioni concrete.

Si legge infatti nella lettera indirizzata ai vertici regionali: “Vi invitiamo ad aprire una inchiesta verso quanto non fatto dai dirigenti dell’Aou di Cagliari per garantire il giusto supporto al Pronto soccorso in questa drammatica fase critica, esacerbata dall’improvvisa interruzione delle attività di Pronto soccorso del Dea di primo livello regionale”.

