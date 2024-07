“Abbiamo una situazione che deve essere gestita su tutti i fronti”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, annunciando la convocazione di una riunione di Giunta straordinaria alle 14.30 per dichiarare lo stato di calamità naturale a causa della crisi idrica.

“Stiamo stanziando risorse straordinarie, ci saranno delle risorse da stanziare anche rispetto a quella che sarà la variazione di bilancio, quindi sarà assolutamente importante il fatto di gestire questo tipo di problema su tutti i fronti”.

E ancora: “Ci sono dei tavoli di crisi, sia per quanto riguarda la Baronia, sia per quanto riguarda l’Ogliastra, proprio per fare in modo che i sindaci, che sono i primi ad essere coinvolti abbiano delle informazioni fresche da fornire ai cittadini. Quello che è stato detto a tutti i sindaci è che da ottobre bisognerà sedersi per pianificare quelle che invece sono soluzioni strutturali in maniera tale da non affrontare l’anno prossimo quegli stessi problemi di quest’anno”.

