“Credo che sia stato il momento giusto per lasciare Cagliari“. Parola di Claudio Ranieri, oggi in vacanza in Calabria e intervistato dalla Tgr Rai locale. “Una salita in A conquistata all’ultimo secondo, una salvezza difficile. Ho deciso di lasciare, a malincuore, il mio lavoro svolto per tantissimi anni” ha spiegato.

Una carriera lunga e piena di successi che, però, potrebbe non essere finita. “Se dovessi avere ancora il fuoco dentro e arrivasse la proposta di una Nazionale… Ho lasciato una porta aperta, ma ora mi dedico a una lunga vacanza in Calabria”. E sulla panchina dell’Italia è categorico: “No, c’è Spalletti e va lasciato lavorare in tranquillità”.

