Si è concluso il servizio coordinato a largo raggio del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari che ha visto coinvolti i militari dell’Arma territoriale unitamente a quelli dei reparti speciali. Oltre agli arresti già comunicati in precedenza le attività hanno portato all’identificazione di 82 persone e all’esecuzione di 6 perquisizioni.

Sono state elevate diverse sanzioni amministrative, tra cui 7 per guida con patente scaduta, per un totale di € 4.466, 2 per mancata revisione del veicolo, per un totale di € 1.388, e 6 per guida senza cintura di sicurezza, per un totale di € 1.938.

Nell’ambito del medesimo servizio, sono state segnalate ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 sette persone trovate in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, cocaina, hashish, e compresse di rivotril. Gli individui segnalati sono di varia età e origine, compresi tra i 17 e i 46 anni.

Sono stati controllati alcuni esercizi commerciali, tra cui un bar e un ristorante a Pula, dove sono state rilevate carenze igienico-sanitarie e inosservanze delle procedure di autocontrollo del manuale HACCP, con sanzioni amministrative per un totale di € 3.000. Sono stati inoltre controllati altri locali di ristorazione, tra cui un ristorante a Cagliari.

Nel corso delle operazioni, sono stati verificati anche i venditori ambulanti, che sono risultati in possesso di regolar e licenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it