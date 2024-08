È tornata nella sua amata Sardegna, Geppi Cucciari, dopo un anno di tv, radio e spettacoli teatrali in cui la presentatrice, attrice e comica ha confermato il suo talento a trecentosessanta gradi.

Ora, però, è arrivato anche il suo turno per le vacanze estive e un po’ di relax nel suo posto del cuore: la spiaggia di Tavolara. Come ogni anno, infatti, Geppi Cucciari pubblica una foto di rito in riva al mare cristallino della Sardegna, che non dimentica mai di menzionare e ricordare anche durante la sua attività lavorativa.

“Tavolara è sempre Tavolara”, scrive Geppi Cucciari nel suo ultimo post su Instagram, che la vede rivolta verso l’isoletta tra le più suggestive della Sardegna, che ogni anni accoglie migliaia di turisti da ogni dove.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it