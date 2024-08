Una giornata storica per Marta Maggetti. Una medaglia d’oro vinta nel iQFoiL con una regata bellissima, tatticamente ineccepibile. Che ha emozionato l’Italia intera e ha tolto le parole ad Alessandra Sensini, che 16 anni fa arrivò per prima nella vela.

La velista cagliaritana ha superato l’israeliana Sharon Kantor e l’inglese Emma Wilson. Un nuovo successo dopo l’oro nel 2022 ai Mondiali di Brest, sempre in Francia. Nel 2021 invece fu quarta alle Olimpiadi di Tokyo nella classe RS:X.

“È stata bellissima questa giornata. Sapendo che era un bel vento, sapevo che potevo giocarmela. Sono riuscita a pensare e ho fatto una virata prima delle altre. La vittoria è dedicata alla mia famiglia, ai miei amici, alla guardia di finanza e a Gigi Riva” ha spiegato a fine gara.

Alta 1 metro e 67, surfista tecnica e istintiva, amante del vento forte, Marta va in windsurf da quando era bambina. Ha infatti visto sbocciare la passione per la tavola a vela al Windsurfing Club Cagliari. Nelle categorie giovanili ha vinto tutte le maggiori gare, imponendosi come un talento di grande rilevanza.

