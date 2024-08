La campionessa di windsurf Marta Maggetti ha spiegato a La Gazzetta dello Sport la sua dedica a Gigi Riva dopo l’oro conquistato a Parigi. La 28enne cagliaritana, infatti, subito dopo la vittoria aveva citato Rombo di Tuono tra le persone a cui voleva dedicare il successo.

“Più che una dedica, era un pensiero per una persona speciale” ha rivelato Maggetti. “Non l’ho mai conosciuto, ma per noi cagliaritani è un mito. L’ho sempre stimato tanto, per le scelte che ha fatto nella vita e perché era timido, umile: un po’ come me”.

