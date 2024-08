Da diversi giorni la showgirl Elena Santarelli sta vivendo vacanze da favola in Gallura assieme al marito (ed ex giocatore del Cagliari) Bernardo Corradi e ai figli. E sui social ha mostrato uno dei suoi momenti preferiti.

In una storia su Instagram, la Santarelli ha pubblicato una foto personale al tramonto in una “caletta segreta”. Intenta in un aperitivo alternativo con pane guttiau, pecorino sardo e aperol.

