La Polizia a arrestato ieri un 37enne a Oristano per non aver rispettato le prescrizioni che gli impedivano di avvicinarsi all’ex compagna. L’uomo, residente nel Sassarese, è sotto processo per condotte persecutorie, violente e minacciose nei confronti della ex compagna.

Grazie ai controlli effettuati dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, l’uomo è stato individuato e bloccato.

