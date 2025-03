Avevano usato i dati di alcune aziende dell'oristanese, ignare della questione, per favorire illegalmente l'ingresso in Italia di 120 persone. Decisiva una doppia indagine dei Carabinieri

Oristano, dati aziendali usati per l’immigrazione clandestina: 21 indagati

21 persone sono finite nel registro degli indagati per aver utilizzato i dati di alcune aziende che operano nell’area di Oristano per favorire l’immigrazione clandestina di 120 persone in Italia.

Questo è quanto emerso da una doppia indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Oristano. Gli indagati sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sostituzione di persona.

“Gli indagati – spiegano dall’Arma dei carabinieri – presentavano false richieste di nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico dell’immigrazione di Oristano, utilizzando fraudolentemente i dati di alcune ignare ditte gravitanti nella provincia di Oristano“.

Secondo l’accusa, sarebbe stato dunque aggirato il decreto flussi stagionali 2024, lo strumento che consente ai datori di lavoro che necessitano di manodopera straniera da impiegare nelle rispettive aziende, di richiedere l’ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano.

