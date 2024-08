Siglato un accordo tra l’assessora del Lavoro della Regione Sardegna, Desirè Manca, e la Società Atitech S.p.a. per l’assuzione degli ex lavoratori di Air Italy, la compagnia aerea ex Meridiana e Alisarda fondata negli anni 60 e poi chiusa definitivamente nel gennaio 2022.

“Un accordo volto a contrastare la grave crisi occupazionale originata da una delle più importanti vertenze sarde degli ultimi anni” sottolinea la Regione Sardegna. La società Atitech ha accolto la proposta dell’assessora del Lavoro e si è impegnata ad assumere 20 lavoratori a tempo indeterminato entro il 30 settembre e ad assumerne altri 20 entro il 31 dicembre.

“Sin dal mio insediamento, avvenuto solo tre mesi fa, ho lavorato per trovare una soluzione fattiva e poter dare una risposta immediata e concreta ai lavoratori ex Air Italy, da anni coinvolti nel vortice di una vertenza importante e apparentemente con poche prospettive di risoluzione. Oggi sono molto soddisfatta di questo risultato” commenta l’assessora Manca.

I primi 40 neo assunti, residenti o domiciliati in Sardegna, lavoreranno a Olbia nei due hangar dedicati alla manutenzione degli aeromobili gestiti da Atitech. L’assessorato del Lavoro, grazie alla deliberazione di Giunta approvata lo scorso 31 luglio, contribuirà alle assunzioni attraverso l’erogazione di bonus assunzionali e incentivi per la formazione professionale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it