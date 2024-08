Sant’Antioco è una comunità scossa dal dolore dopo il ritrovamento del cadavere di Graziano Crastus, l’uomo di 88 anni scomparso di recente da una Rsa.

Il corpo dell’anziano è stato ritrovato nell’area archeologica, in località Is Pirisceddus, dietro l’arena fenicia. Non lontano dalla struttura in cui risiedeva.

Da giorni erano impegnate alcune squadre di ricerca per il ritrovamento, anche con droni e cani.

