Poche ore e il Cagliari scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione. Davide Nicola in conferenza stampa ha presentato le condizioni della sua squadra in vista della sfida alla Carrarese.

Un pensiero sulla gara di lunedì. “Partita da dentro o fuori. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo. Ci serve per valutare il nostro percorso di crescita, in più davanti al nostro pubblico. Non vediamo l’ora di vivere l’atmosfera dello stadio, dobbiamo fare la differenza”.

Come affrontare la Carrarese. “Stiamo lavorando sulla capacità di essere particolarmente aggressivi. Dobbiamo cambiare in funzione degli avversari. L’importante è sapere che ci sono delle relazioni da rispettare in campo”.

