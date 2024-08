Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati lo scorso 30 giugno in Toscana. Una cerimonia molto attesa e apprezzata, che ha visto ospiti diversi vip della televisione e del gossip nazionale. In seguito, i due sono volati in Sardegna per le vacanze.

Vacanze, o per meglio dire “luna di miele“. Lunga, lunghissima oltre un mese, coi due neo sposini che si stanno godendo il sole e il mare del nord dell’isola. Tra tuffi dalla barca e paesaggi mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

