Il 16 agosto, a Villanovafranca, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Sanluri al termine degli accertamenti deferivano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica e velocità non commisurata alle situazioni ambientali un 29enne domiciliato a Sanluri e affidato in prova ai servizi sociali. L’uomo, nell’abitato di Villanovafranca, a bordo di un veicolo Alfa Romeo 166, transitava ad alta velocità dinanzi ad una pattuglia dei Carabinieri che gli aveva intimato l’alt ma non vi ottemperava, proseguendo la marcia.

I Carabinieri, postisi al suo inseguimento riuscivano a bloccare l’uomo lungo la SS 197.

Dopo i primi controlli, i militari chiedevano al 29enne di sottoporsi ad accertamenti qualitativi preliminari con etilometro finalizzati alla verifica del tasso alcolemico, ma lo stesso rifiutava. Al termine delle formalità all’uomo è stata ritirata la patente di guida e il mezzo affidato al genitore perché proprietà di quest’ultimo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it