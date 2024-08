Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Radiomobile di Dolianova hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini algerini per tentato furto in abitazione a Monastir. I due uomini, irregolari sul territorio nazionale, sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi all’interno dell’abitazione di un commerciante residente nelle vie centrali del paese.

Dopo aver scavalcato il muro di cinta, i due malviventi hanno tentato di forzare la porta d’ingresso posteriore dell’abitazione, ma sono stati scoperti dal proprietario, che ha immediatamente allertato il 112 NUE e li ha inseguiti. Grazie alla tempestiva comunicazione con la Centrale Operativa, la pattuglia del Radiomobile di Dolianova è riuscita a bloccare i fuggitivi poco dopo.

Informata l’Autorità Giudiziaria, è stato disposto il trasferimento degli arrestati presso il Tribunale di Cagliari per il processo con rito direttissimo, che si sta svolgendo in questo momento.

