Un ragazzo di 30 anni è stato fermato dai carabinieri di Olbia dopo aver spaventato alcune ragazze. Si è presentato per strada totalmente nudo e armato di coltello: appena ha visto due ragazze, le ha minacciate e rincorse.

Le ragazze, dopo aver seminato il ragazzo in seguito ad una corsa, sono riuscite a chiamare i carabinieri e a porre fine alla follia.

Il 30enne, noto per i suoi problemi psichici, era già noto per altri episodi di scompiglio in città. Ora si trova ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II.

