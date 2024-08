Dal Golfo degli Angeli a Los Angeles, la prossima Olimpiade: Marta Maggetti si sta riposando ma la mente viaggia subito al futuro. E alla conferma della medaglia d’oro conquistata a Parigi 2024 nel Iqfoil. Lo ha spiegato in una conferenza stampa andata in scena a Cagliari.

Il pensiero di Los Angeles. “Prima devo qualificarmi. Macon il pensiero sto già pianificando. Questa è la prima volta che stacco un po’ la spina. Anche se per la verità in acqua, anche per divertirmi con il surf da onda, ci sono già tornata”.

Il racconto della gara. “In realtà ero molto tesa nella prova a dieci in semifinale perché in passato anche la tensione mi aveva tradito. Sono però riuscita a gestire l’emozione. In finale sono riuscita a tenere altissima la concentrazione e alla fine ce l’ho fatta. È stato bellissimo. Anche il ritorno a Casa Italia: una grande festa”.

La soddisfazione è ancora tanta. “Ancora oggi faccio fatica a capacitarmi di quello che è successo. Io guardo soprattutto al lavoro che ho fatto e alla soddisfazione di aver raggiunto questo obiettivo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it