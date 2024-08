Massimo e Paola si sono giurati amore eterno nella giornata di giovedì 15 agosto, a San Vero Milis sulla spiaggia di Is Benas. La curiosità è che il matrimonio è stato celebrato con gli sposi, la celebrante e tutti gli invitati in completa nudità.

Nel segno dell’essenzialità, giusto il velo bianco, un papillon e un bouquet: accessori simbolo per una festa nuziale.

Luigi Tedeschi, primo cittadino di San Vero Milis, accetta la sfida: in queste settimane è al vaglio la normativa e le necessarie autorizzazioni per lavorare a una delibera di giunta che porti la spiaggia naturista di Is Benas ad essere ancora futuro scenario dove poter celebrare in forma ufficiale il rito civile.

