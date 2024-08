Gli agenti del Corpo Forestale hanno trovato 54 esemplari di tartaruga marginata, che erano detenuti in modo illecito all’interno di una tenda in un campeggio in località Capo Coda Cavallo a San Teodoro.

A seguito di una segnalazione, tutte le tartarughe sono state sequestrate e affidate alla clinica Veterinaria Montalbo di Siniscola per accertarsi delle loro condizioni. Gli animali che risulteranno avere uno stato di salute ottimale, saranno rilasciati nel loro habitat naturale.

La persona che le deteneva illecitamente è stata poi denunciata alla Procura della Repubblica di Nuoro.

