Due uomini sono stati denunciati per aver ucciso un piccolo cinghiale con una roncola nelle campagne di Oristano. Per questo motivo rischiano ora una pena che va da quattro mesi a due anni di reclusione.

Il Nucleo investigativo forestale di Oristano li ha colti in possesso della roncola e di altri strumenti che vengono impiegati per la cattura degli animali selvatici.

La stessa Forestale ha poi lanciato un appello: “Il proliferare dei cinghiali sul territorio non giustifica in alcun modo abbattimenti di questo genere, Per questo motivo il Corpo forestale ha intensificato i servizi mirati alla prevenzione e alla repressione della cattura illecita dei cinghiali su tutte le giurisdizioni territoriali della Regione”

