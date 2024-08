Chiusura di 15 giorni per la discoteca Touch in The Beach di Alghero dove la notte del 14 agosto è scoppiata una rissa poi sfociata in aggressione dove un ragazzo di 23 anni ha riportato ferite al volto e una prognosi di trenta giorni.

Dopo la denuncia per lesioni da parte del giovane nei confronti di uno straniero, il questore di Sassari ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, con conseguente chiusura dell’esercizio per due settimane.

Il provvedimento è stato notificato oggi al titolare dagli agenti della polizia di stato.

