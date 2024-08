“Papà le Olimpiadi le guardava sempre, mi dispiace che non abbia potuto vedere te vincere la medaglia d’Oro. Questa dedica ha dato una grandissima emozione alla nostra famiglia”. Così Nicola Riva, figlio del leggendario “Rombo di Tuono” Gigi Riva, ha ringraziato ieri Marta Maggetti per aver dedicato la medaglia d’Oro olimpica nel windsurf al campione scomparso lo scorso gennaio.

Durante la festa celebrata per lei ieri a Cagliari, la famiglia Riva ha potuto per la prima volta incontrare e ringraziare di persona l’atleta sarda.

In un post sui social, Nicola Riva è poi tornato sull’incontro: “Grazie ancora Marta, complimenti per quello che hai fatto e per la persona umile che sei! Un onore averti conosciuto”.

